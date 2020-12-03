Медики в Армении второй день подряд фиксируют более 1,2 тыс. заражений COVID-19 за сутки

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 277 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 138 тыс. 508, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 264 новых больных за сутки, 1 декабря были данные о 843 новых случаях за день.

По данным центра, за сутки скончалось еще 37 человек с поставленным диагнозом COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 тыс. 832 человек. "Из них 2 тыс. 254 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 578 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 113 тыс. 228 человек (+1 тыс. 433 за сутки). За минувшие сутки медики в Армении сделали 3 тыс. 453 тестов на COVID-19.