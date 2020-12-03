AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker

AccessBank стал «Банком Года» по версии престижного британского журнала The Banker. Награда в номинации «Финансовая интеграция и банкинг для сообщества» (FINANCIAL INCLUSION & BANKING IN THE COMMUNITY) была получена за претворенные в жизнь проекты по поддержке граждан страны в период карантина, вызванного пандемией COVID 19, поддержке самозанятых предпринимателей в регионах Азербайджана и защите окружающей среды.
“Нам очень приятна высокая оценка, данная нашей деятельности за последний год престижным изданием «The Banker». Наша команда всегда стремится не только предоставлять своим клиентам высококачественные услуги, но и «держать руку на пульсе» того, что происходит в обществе, в котором мы работаем. Звание «Банк года»-результат самоотверженности и упорного труда всего коллектива AccessBank, который, зная и понимая потребности и пожелания нашего общества, оказывает посильную поддержку разным слоям населения. Мы всегда помним, что бизнес силен ровно настолько насколько сильно общество, в котором он работает” отметил Олег Иванийчук, Председатель Наблюдательного Совета AccessBank-а.
Отметим, что за последние 10 лет, AccessBank становится «Банком Года» по версии The Bankerв пятый раз. Ранее банк был номинирован The Banker-ом в 2011, 2012, 2015 и 2016-м годах. Журнал The Banker, являющийся частью издательской группы Financial Times, выходит с 1926 года и является одним из ведущих международных финансовых изданий. Определяя лауреатов премии, редакция журнала учитывает не только финансовые результаты, но также и успехи банков в реализации стратегий развития и применение новых стандартов и технологий.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.
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