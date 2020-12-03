Глава Минобороны Азербайджана обсудил с командующим миротворческого контингента РФ в Карабахе текущую обстановку

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с командующим российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Рустамом Мурадовым, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами, дислоцированными в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. На встрече обсуждались вопросы реализации положений совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде