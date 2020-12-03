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Карабахский конфликт 03.12.2020 12:10

Глава Минобороны Азербайджана обсудил с командующим миротворческого контингента РФ в Карабахе текущую обстановку

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с командующим российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Рустамом Мурадовым, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами, дислоцированными в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. На встрече обсуждались вопросы реализации положений совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, МИРОТВОРЦЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]