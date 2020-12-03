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Инфраструктура и тендеры 03.12.2020 12:41

Минобразования Азербайджана направит более 2 млн манатов на строительство котельных и отопительных систем

Министерство образования Азербайджана направит свыше 2 млн манатов на строительство котельных и отопительных систем в учебных заведениях.

Согласно материалам сайта www.etender.gov.az, хозрасчетное управление капитального строительства и обеспечения министерства образования подписало соответствующий контракт с ООО «Parlaq-N».

Сумма контракта – 2 млн 24,97 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРАЗОВАНИЯ, КОТЕЛЬНИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]