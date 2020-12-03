Минобразования Азербайджана направит более 2 млн манатов на строительство котельных и отопительных систем

Министерство образования Азербайджана направит свыше 2 млн манатов на строительство котельных и отопительных систем в учебных заведениях.

Согласно материалам сайта www.etender.gov.az, хозрасчетное управление капитального строительства и обеспечения министерства образования подписало соответствующий контракт с ООО «Parlaq-N».

Сумма контракта – 2 млн 24,97 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков