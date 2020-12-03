Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева

Исполняющий обязанности президента Фонда Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев принял участие в традиционном Online B2G Forum, организованном Caspian Energy Club, в рамках которого были обсуждены вопросы и предложения руководителей и представителей местных и зарубежных компаний в период коронавирусной пандемии COVID-19.
Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев. Мероприятие началось с минуты молчания в память шехидов, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана.
Затем, выступая на мероприятии, Исполняющий обязанности президента Фонда Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев прежде поздравил участников форума в связи с освобождением наших территорий от оккупации славной азербайджанской армией под руководством верховного главнокомандующего, а также с восстановлением территориальной целостности нашей страны.
Юсиф Абдуллаев рассказал о деятельности возглавляемой им организации, о проводимых в нашей стране экономических реформах, мерах по либерализации экономики, благоприятном деловом и инвестиционном климате, о проделанной AZPROMO работе по расширению отношений с зарубежными партнерами, а также довел до сведения о предпринимаемых системных мерах с целью минимизации негативного воздействия пандемии на предпринимательство в нашей стране.
Он также рассказал о национальной экспортной стратегии (НИС) и ответил на вопросы по проекту документа.
Далее Юсиф Абдуллаев выслушал предложения участников Online B2G Forum.
Тельман Алиев рассказал о тесном сотрудничестве с AZPROMO и отметил, «Большинство компаний, членов Caspian Energy Club являются экспортоориентированными. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях не раз подчеркивал важность выхода товаров и услуг азербайджанских компаний на международные рынки. Для этого необходима реализация целого ряда государственных программ, которые создадут дополнительные условия для PR продвижения азербайджанских товаров и услуг на международные рынки. Актуальность данного процесса повысится после того, как на освобожденных от оккупации территорий начнется производство товаров с брендами Шуша, Агдам, Физули, Джабраил и т.д. Именно поэтому мы считаем важным активное сотрудничество с AZPROMO.»
Тельман Алиев поблагодарил Юсифа Абдуллаева за открытый и искренний диалог и активную деятельность совместной рабочей группы Caspian Energy Club c AZPROMO. Рабочая группа, позволяет регулярно проводить мониторинг актуальных вопросов, предложений и проблем, и предоставлять решения в оперативном порядке.
Тельман Алиев поблагодарил Юсифа Абдуллаева за открытый и искренний диалог и предложил создать рабочую группу совместно c Фондом Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане. Рабочая группа, позволит регулярно проводить мониторинг актуальных вопросов, предложений и проблем, и предоставлять решения в оперативном порядке.
Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.
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