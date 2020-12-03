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Дальнее зарубежье 03.12.2020 16:29

Дипломат из ФРГ Хельга Шмидт станет новым генсеком ОБСЕ - председатель организации

Немецкий дипломат Хельга Шмидт станет новым генсеком ОБСЕ, заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ Эди Рама.

"Я рад, что на этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ - Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром по национальным меньшинствам", - заявил Рама в ходе встречи совета министров ОБСЕ.

Шмидт сменит на посту генсека Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли уже в июле. С тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

Накануне австрийская газета Die Presse сообщила, что формальное решение совета министров стран организации ожидается позднее 3 декабря.

Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.

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Тэги: ОБСЕ, РУКОВОДСТВО, СМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]