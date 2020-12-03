Позиции США и ЕС по сдерживанию РФ сильно сблизятся при президентстве Байдена - директор Московского центра Карнеги

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, который позиционирует себя в качестве избранного президента США, имеет серьезные шансы сблизиться с Евросоюзом в вопросах геополитического сдерживания России, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
"Одной из задач байденовского Белого дома станет геополитическое сдерживание России. Различия в подходах США и ЕС по многим вопросам сохранятся, но при Байдене их подходы к России сильно сблизятся. Шагом в этом направлении уже стало недавнее ужесточение политики Берлина и до определённой степени Парижа по отношению к Москве", - пишет Тренин в своей аналитической статье, опубликованной в четверг на официальном сайте Московского центра Карнеги.
По оценке аналитика, в краткосрочной перспективе за этим последует расширение совместных санкций и ещё большее ограничение трансфера европейских технологий в Россию.
"От этого сильно пострадают связи в энергетической сфере, на которые исторически основывались отношения между Европой и Россией. Почти достроенному газопроводу "Северный поток - 2" уже угрожают принятые американским Конгрессом санкции, к которым могут добавиться новые", - считает политолог.
По мнению Тренина, вполне возможно, что при Байдене "Вашингтон будет и дальше добиваться от Берлина отказа от проекта, хотя, возможно, отчасти по другим причинам, чем при Трампе".
"Россия весьма скептически смотрит на перспективы своих отношений с ЕС, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, а значит, укрепляться будут ее связи с незападными партнерами - в первую очередь, с Пекином", - отмечает эксперт.
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