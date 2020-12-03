Лавров: ОБСЕ остро нуждается в реформах

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе требуются реформы, в противном случае она перестанет быть востребована странами-участниками и у организации не будет будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обращаясь к участникам СМИД ОБСЕ, который в этом году проводится под председательством Албании.

"Очевидно, что ОБСЕ остро нуждается в реформировании. Реформа должна быть направлена на повышение прозрачности и отдачи от работы Секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами, оптимизацию программы мероприятий и подготовки СМИД, балансировку трех "корзин", улучшение бюджетного процесса", - сказал Лавров.

По словам российского министра, "необходимо сверстать обновленную повестку дня, сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не разъединяет, стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог".

Глава МИД РФ предложил "будущему шведскому председательству учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ".

"Это не призыв начать "с нуля". Задача построения сообщества равной и неделимой безопасности во всех измерениях остается нашим общим ориентиром. Важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ, который формировался на протяжении последних десятилетий. У Организации не будет будущего, если она не востребована самими государствами-участниками", - отметил Лавров.

Он напомнил, что "предложения России и наших союзников о реформе ОБСЕ хорошо и давно известны".

"Западным коллегам пора перестать делать вид, будто перемены не нужны, иначе под вопросом окажется будущее самой ОБСЕ, которая быстро теряет репутацию и престиж в глазах государств-участников", - заявил министр.

По словам Лаврова, "тяжелым ударом по репутации ОБСЕ стали ошибочный отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, последующая однобокая критика в адрес белорусских властей и запуск изжившего себя Московского механизма".

"Политическая ангажированность Бюро, его участие в кампаниях против одних стран и глухое, прямо скажем, трусливое молчание о ситуации в других дискредитирует нашу Организацию", - заявил он.

Глава МИД РФ отметил, что недавние теракты "во Франции и в Вене подтверждают необходимость наращивания роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом".

"Дополнительных усилий требует противодействие наркоугрозе, организованной и киберпреступности", - заявил Лаврова.