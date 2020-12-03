Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0603 RUR   0.0226 GBR   2.2757 TRY   0.2166

Цена на нефть

02.12 $/bbl   WTI 45.28 0.73 Brent 48.25 0.83

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.12.2020 17:10

Лавров: ОБСЕ остро нуждается в реформах

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе требуются реформы, в противном случае она перестанет быть востребована странами-участниками и у организации не будет будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обращаясь к участникам СМИД ОБСЕ, который в этом году проводится под председательством Албании.

"Очевидно, что ОБСЕ остро нуждается в реформировании. Реформа должна быть направлена на повышение прозрачности и отдачи от работы Секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами, оптимизацию программы мероприятий и подготовки СМИД, балансировку трех "корзин", улучшение бюджетного процесса", - сказал Лавров.

По словам российского министра, "необходимо сверстать обновленную повестку дня, сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не разъединяет, стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог".

Глава МИД РФ предложил "будущему шведскому председательству учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ".

"Это не призыв начать "с нуля". Задача построения сообщества равной и неделимой безопасности во всех измерениях остается нашим общим ориентиром. Важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ, который формировался на протяжении последних десятилетий. У Организации не будет будущего, если она не востребована самими государствами-участниками", - отметил Лавров.

Он напомнил, что "предложения России и наших союзников о реформе ОБСЕ хорошо и давно известны".

"Западным коллегам пора перестать делать вид, будто перемены не нужны, иначе под вопросом окажется будущее самой ОБСЕ, которая быстро теряет репутацию и престиж в глазах государств-участников", - заявил министр.

По словам Лаврова, "тяжелым ударом по репутации ОБСЕ стали ошибочный отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, последующая однобокая критика в адрес белорусских властей и запуск изжившего себя Московского механизма".

"Политическая ангажированность Бюро, его участие в кампаниях против одних стран и глухое, прямо скажем, трусливое молчание о ситуации в других дискредитирует нашу Организацию", - заявил он.

Глава МИД РФ отметил, что недавние теракты "во Франции и в Вене подтверждают необходимость наращивания роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом".

"Дополнительных усилий требует противодействие наркоугрозе, организованной и киберпреступности", - заявил Лаврова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ОБСЕ


Похожие новости


Лавров 7 декабря в Москве проведет переговоры с главой МИД Армении - МИД РФ Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана Лавров и Зариф обсудили по телефону Карабах Баку и Ереван обменялись 385 телами убитых - МИД РФ Лавров обсудит с Зарифом 23 ноября в Москве Карабах Баку высоко оценивает усилия Москвы по урегулированию в Карабахе - МИД Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]