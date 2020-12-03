Лавров: ОБСЕ остро нуждается в реформах

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе требуются реформы, в противном случае она перестанет быть востребована странами-участниками и у организации не будет будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обращаясь к участникам СМИД ОБСЕ, который в этом году проводится под председательством Албании.
"Очевидно, что ОБСЕ остро нуждается в реформировании. Реформа должна быть направлена на повышение прозрачности и отдачи от работы Секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами, оптимизацию программы мероприятий и подготовки СМИД, балансировку трех "корзин", улучшение бюджетного процесса", - сказал Лавров.
По словам российского министра, "необходимо сверстать обновленную повестку дня, сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не разъединяет, стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог".
Глава МИД РФ предложил "будущему шведскому председательству учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ".
"Это не призыв начать "с нуля". Задача построения сообщества равной и неделимой безопасности во всех измерениях остается нашим общим ориентиром. Важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ, который формировался на протяжении последних десятилетий. У Организации не будет будущего, если она не востребована самими государствами-участниками", - отметил Лавров.
Он напомнил, что "предложения России и наших союзников о реформе ОБСЕ хорошо и давно известны".
"Западным коллегам пора перестать делать вид, будто перемены не нужны, иначе под вопросом окажется будущее самой ОБСЕ, которая быстро теряет репутацию и престиж в глазах государств-участников", - заявил министр.
По словам Лаврова, "тяжелым ударом по репутации ОБСЕ стали ошибочный отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, последующая однобокая критика в адрес белорусских властей и запуск изжившего себя Московского механизма".
"Политическая ангажированность Бюро, его участие в кампаниях против одних стран и глухое, прямо скажем, трусливое молчание о ситуации в других дискредитирует нашу Организацию", - заявил он.
Глава МИД РФ отметил, что недавние теракты "во Франции и в Вене подтверждают необходимость наращивания роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом".
"Дополнительных усилий требует противодействие наркоугрозе, организованной и киберпреступности", - заявил Лаврова.
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили итоги 27-го заседания Совета министров ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана поблагодарил Россию и Турцию за вклад в реализацию договоренностей по Карабаху
В Баку построят мемориальный комплекс, посвященный войне в Карабахе
Министр нефти Ирана: ОПЕК+ может принять решение об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн б/с - СМИ
Банки Азербайджана ввели в эксплуатацию совместную сеть банкоматов
Экспорт нефти по КТК в ноябре снизился на 2% к октябрю и на 14% год к году
ОАЭ начали выдавать туристические визы израильтянам
В Азербайджане зафиксировано около 4,2 тыс. случаев COVID-19
Британия слишком поспешно разрешила применять вакцину Pfizer - главный инфекционист США
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности