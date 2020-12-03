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ТЭК 03.12.2020 16:29

Газодобыча с месторождения Шах-дениз в 2023г достигнет 25,3 млрд куб. м – глава Минэнерго

Добыча газа с месторождения Шах-дениз в 2023 году прогнозируется в объеме 25,3 млрд кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Ожидается, что по итогам 2020 года с месторождения Шах-Дениз добыча газа составит 18,7 млрд кубометров, а в 2023 году этот показатель достигнет 25,3 млрд кубометров. В целом, годовой объем газодобычи в Азербайджане в 2023 году достигнет 50 млрд кубометров», - сказал Шахбазов, выступая на 7-ом Международном энергетическом форуме - Газовом форуме министров Международного газового союза.

Министр добавил, что по итогам 2020 года добыча газа с месторождения Шах-дениз ожидается в объеме 18,7 млрд кубометров, а в целом в Азербайджане – 38 млрд кубометров.

Шахбазов также сообщил, что до сих пор с месторождения Шах-дениз с начала его разработки в январе 2007 года добыто 133 млрд кубометров газа, экспортировано - 88,6 млрд кубометров газа.

Как сообщалось ранее, в 2019 году с месторождения Шах-Дениз добыто 16,8 млрд кубометров газа, что на 46,1% выше показателя 2018 года. В целом в Азербайджане в 2019 году было добыто 35 млрд 591,4 млн кубометров (рост на 16,3%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформ "Alfa" и "Bravo".

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗОДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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