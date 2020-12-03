Эстония вводит дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ввести дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса.
"Распространение вируса по-прежнему высокое, несмотря на предпринятые ранее ограничения", - сообщил журналистам премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas),
Он назвал создавшуюся ситуацию "плохой" и сообщил, что, начиная с субботы 5 декабря вводятся дополнительные ограничения.
Так, для торговых залов и помещений общего пользования в магазинах, а также торговых залов предприятий сферы услуг вводится требование 50%-ной заполняемости от предусмотренных общей вместимости помещений.
Предприятия общественного питания, развлекательные заведения, а также места проведения публичных мероприятий, в которых нет стационарных сидячих мест, должны будут открываться не ранее шести утра и закрываться не позднее 22 часов вечера или на 2 часа раньше, чем сейчас.
В развлекательных учреждениях и на публичных мероприятиях без стационарных сидячих мест смогут одновременно присутствовать не более 250 человек.
В мероприятиях на свежем воздухе смогут участвовать до 500 человек, если они занимают не больше половины выделенной под мероприятие территории.
Правительство запретило проведение закрытых вечеринок в местах общественного пользования.
При этом сохраняется действие ранее введенных ограничений, таких как обязательное ношение масок и запрет на группы более чем два человека в общественных местах, соблюдение социальной дистанции в два метра и обеспечение посетителей средствами для дезинфекции рук.
Как сообщалось, в Эстонии за сутки выявлен 451 новый случай коронавируса. Еще один зараженный скончался. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составила 358,17 случаев на 100 тыс. человек. Всего в Эстонии с начала пандемии умерли 123 человека с COVID-19. Общее число зараженных достигло 13 469.
Накануне в Эстонии был зафиксирован антирекорд по суточному приросту COVID-19 - 524 новых случая.
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