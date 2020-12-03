Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0603 RUR   0.0226 GBR   2.2757 TRY   0.2166

Цена на нефть

02.12 $/bbl   WTI 45.28 0.73 Brent 48.25 0.83

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.12.2020 17:40

Эстония вводит дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ввести дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса.

"Распространение вируса по-прежнему высокое, несмотря на предпринятые ранее ограничения", - сообщил журналистам премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas),

Он назвал создавшуюся ситуацию "плохой" и сообщил, что, начиная с субботы 5 декабря вводятся дополнительные ограничения.

Так, для торговых залов и помещений общего пользования в магазинах, а также торговых залов предприятий сферы услуг вводится требование 50%-ной заполняемости от предусмотренных общей вместимости помещений.

Предприятия общественного питания, развлекательные заведения, а также места проведения публичных мероприятий, в которых нет стационарных сидячих мест, должны будут открываться не ранее шести утра и закрываться не позднее 22 часов вечера или на 2 часа раньше, чем сейчас.

В развлекательных учреждениях и на публичных мероприятиях без стационарных сидячих мест смогут одновременно присутствовать не более 250 человек.

В мероприятиях на свежем воздухе смогут участвовать до 500 человек, если они занимают не больше половины выделенной под мероприятие территории.

Правительство запретило проведение закрытых вечеринок в местах общественного пользования.

При этом сохраняется действие ранее введенных ограничений, таких как обязательное ношение масок и запрет на группы более чем два человека в общественных местах, соблюдение социальной дистанции в два метра и обеспечение посетителей средствами для дезинфекции рук.

Как сообщалось, в Эстонии за сутки выявлен 451 новый случай коронавируса. Еще один зараженный скончался. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составила 358,17 случаев на 100 тыс. человек. Всего в Эстонии с начала пандемии умерли 123 человека с COVID-19. Общее число зараженных достигло 13 469.

Накануне в Эстонии был зафиксирован антирекорд по суточному приросту COVID-19 - 524 новых случая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]