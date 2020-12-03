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Дальнее зарубежье 03.12.2020 17:55

США при президентстве Байдена сохранят приоритет противостояния с Пекином, но тон в отношении КНР будет мягче - эксперт

Противостояние с Китаем останется приоритетным направлением внешнеполитического курса официального Вашингтона при администрации Джо Байдена, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

"Во внешней политике Байдена противостояние с Китаем останется на первом месте. Он уже называет Китай главным вызовом для Америки. Тут все серьезно: США не в состоянии представить, что могут оказаться в мире на вторых ролях, и сделают все, чтобы этого не произошло", - пишет Тренин в своей аналитической статье, опубликованной в четверг на официальном сайте Московского центра Карнеги.

Политолог считает, что особенностью курса Байдена в отношении Пекина будет более мягкое маневрирование американской дипломатии, чем при Трампе, но при этом Вашингтон будет активно использовать тему прав человека в давлении на Китай.

"Конечно, при Байдене Вашингтон может смягчить тон в общении с Пекином и поискать точки соприкосновения по отдельным вопросам. Тем не менее, даже антикитайская риторика вряд ли совсем исчезнет - ведь Байден и его однопартийцы продвигают идеи распространения демократии (см. Гонконг), защиты прав человека (см. положение уйгуров в Синьцзяне) и стремятся объединить свободный мир под знаменем противодействия автократам (идея Саммита демократий)", - отмечает аналитик.

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Тэги: РОССИЯ, США, БАЙДЕН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]