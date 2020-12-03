США при президентстве Байдена сохранят приоритет противостояния с Пекином, но тон в отношении КНР будет мягче - эксперт

Противостояние с Китаем останется приоритетным направлением внешнеполитического курса официального Вашингтона при администрации Джо Байдена, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
"Во внешней политике Байдена противостояние с Китаем останется на первом месте. Он уже называет Китай главным вызовом для Америки. Тут все серьезно: США не в состоянии представить, что могут оказаться в мире на вторых ролях, и сделают все, чтобы этого не произошло", - пишет Тренин в своей аналитической статье, опубликованной в четверг на официальном сайте Московского центра Карнеги.
Политолог считает, что особенностью курса Байдена в отношении Пекина будет более мягкое маневрирование американской дипломатии, чем при Трампе, но при этом Вашингтон будет активно использовать тему прав человека в давлении на Китай.
"Конечно, при Байдене Вашингтон может смягчить тон в общении с Пекином и поискать точки соприкосновения по отдельным вопросам. Тем не менее, даже антикитайская риторика вряд ли совсем исчезнет - ведь Байден и его однопартийцы продвигают идеи распространения демократии (см. Гонконг), защиты прав человека (см. положение уйгуров в Синьцзяне) и стремятся объединить свободный мир под знаменем противодействия автократам (идея Саммита демократий)", - отмечает аналитик.
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили итоги 27-го заседания Совета министров ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана поблагодарил Россию и Турцию за вклад в реализацию договоренностей по Карабаху
В Баку построят мемориальный комплекс, посвященный войне в Карабахе
Министр нефти Ирана: ОПЕК+ может принять решение об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн б/с - СМИ
Банки Азербайджана ввели в эксплуатацию совместную сеть банкоматов
Экспорт нефти по КТК в ноябре снизился на 2% к октябрю и на 14% год к году
ОАЭ начали выдавать туристические визы израильтянам
В Азербайджане зафиксировано около 4,2 тыс. случаев COVID-19
Британия слишком поспешно разрешила применять вакцину Pfizer - главный инфекционист США
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности