США при президентстве Байдена сохранят приоритет противостояния с Пекином, но тон в отношении КНР будет мягче - эксперт

Противостояние с Китаем останется приоритетным направлением внешнеполитического курса официального Вашингтона при администрации Джо Байдена, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

"Во внешней политике Байдена противостояние с Китаем останется на первом месте. Он уже называет Китай главным вызовом для Америки. Тут все серьезно: США не в состоянии представить, что могут оказаться в мире на вторых ролях, и сделают все, чтобы этого не произошло", - пишет Тренин в своей аналитической статье, опубликованной в четверг на официальном сайте Московского центра Карнеги.

Политолог считает, что особенностью курса Байдена в отношении Пекина будет более мягкое маневрирование американской дипломатии, чем при Трампе, но при этом Вашингтон будет активно использовать тему прав человека в давлении на Китай.

"Конечно, при Байдене Вашингтон может смягчить тон в общении с Пекином и поискать точки соприкосновения по отдельным вопросам. Тем не менее, даже антикитайская риторика вряд ли совсем исчезнет - ведь Байден и его однопартийцы продвигают идеи распространения демократии (см. Гонконг), защиты прав человека (см. положение уйгуров в Синьцзяне) и стремятся объединить свободный мир под знаменем противодействия автократам (идея Саммита демократий)", - отмечает аналитик.