Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0603 RUR   0.0226 GBR   2.2757 TRY   0.2166

Цена на нефть

02.12 $/bbl   WTI 45.28 0.73 Brent 48.25 0.83

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 03.12.2020 18:07

ОАЭ начали выдавать туристические визы израильтянам

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали в четверг выдавать туристические визы для граждан Израиля, что стало следствием нормализации отношений между двумя странами, сообщили израильские СМИМ.

Израиль установил дипломатические отношения с ОАЭ и Бахрейном в сентябре этого года при посредничестве США.

В будущем после заключения двустороннего соглашения израильтяне, посещающие ОАЭ, будут иметь право на получение визы по прибытии в эту страну. Такое же право получат и подданные ОАЭ, посещающие Израиль.

Израиль и ОАЭ после нормализации отношений уже подписали соглашения о прямом воздушном сообщении, о защите инвестиций, сотрудничестве в области науки и технологий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, ИЗРАИЛЬ, ВИЗЫ, ВЫДАЧА


Похожие новости


Али Хаменеи обвинил ОАЭ в предательстве «мира ислама» из-за нормализации отношений с Израилем Ривлин пригласил наследного принца ОАЭ посетить Израиль Авиасообщение Израиль-ОАЭ будет пролегать над Саудовской Аравией - Нетаньяху Соглашение между ОАЭ и Израилем может сказаться на расстановке политических сил в регионе, считают в МИД Ирана Израиль и ОАЭ договорились нормализовать отношения - Трамп

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]