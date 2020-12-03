ОАЭ начали выдавать туристические визы израильтянам

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали в четверг выдавать туристические визы для граждан Израиля, что стало следствием нормализации отношений между двумя странами, сообщили израильские СМИМ.
Израиль установил дипломатические отношения с ОАЭ и Бахрейном в сентябре этого года при посредничестве США.
В будущем после заключения двустороннего соглашения израильтяне, посещающие ОАЭ, будут иметь право на получение визы по прибытии в эту страну. Такое же право получат и подданные ОАЭ, посещающие Израиль.
Израиль и ОАЭ после нормализации отношений уже подписали соглашения о прямом воздушном сообщении, о защите инвестиций, сотрудничестве в области науки и технологий.
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