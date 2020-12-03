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Регион 03.12.2020 18:20

Сотрудники СБУ пришли с обысками в Укроборонпром

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят в четверг обыски в помещениях Государственного концерна "Укроборонпром" и компании "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна, сообщается на странице "Укроборонпрома" в фейсбуке.

"Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г.Киев. "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна "Укроборонпром". Гусев после назначения рассказал о существующих планах ликвидации "Укроборонпрома" уже в 2021 году и поддержал озвученную ранее концепцию трансформации "Укроборонпрома" в холдинги под двумя зонтичными холдингами - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".

Госконцерн с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года возглавлял экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус. После его увольнения исполняющим обязанности гендиректора госконцерна стал Игорь Фоменко, занимавший должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".

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Тэги: УКРАИНА, УКРОБОРОНПРОМ, ОБЫСКИ, СБУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]