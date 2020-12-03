Ряд сил в США наращивает политическое давление на Китай - МИД КНР

Некоторые силы в США, подпитываемые менталитетом эпохи "холодной войны", усилили попытки давления на Китай, передает в четверг агентство Associated press со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чунъин.

Такие заявления прозвучали на фоне информации газеты The New York Times, что администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения на поездки в страну для членов Коммунистической партии Китая (КПК).

"Я думаю, всем очевидно, что наблюдается эскалация политического давления со стороны некоторых экстремистских антикитайских сил в США из-за сильных идеологических предубеждений и глубоко укоренившегося менталитета времен "холодной войны", направленного против Китая", - сказала Хуа Чунъин на брифинге.

Она охарактеризовал подход Вашингтона в отношениях с Пекином как "глубоко противоречащий собственным интересам США" и отметила, что подобная политика навредит имиджу США на международной арене.

Хуа Чунъин добавила, что власти Китая заявят протест в связи с сообщениями о визовых ограничениях.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на документ госдепа, что согласно новой политике, срок действия туристических виз для членов партии сокращается с 10 лет до одного месяца. Правила вступили в силу в среду.

Кроме того, сообщала газета, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, для членов партии и их семей теперь возможно только разовое посещение США.

Представитель госдепа отметил, что такое решение является частью "нынешней политики, регулятивной и правоохранительной мерой" для правительства США с целью защиты жителей страны от "пагубного влияния КПК".

Газета поясняет, что, теоретически, новая политика может затронуть около 270 млн человек. В Китае около 92 млн человек являются членами партии, однако на практике довольно сложно определить, кто именно принадлежит КПК помимо высокопоставленных должностных лиц.

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после того, как Китай принял решение о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме того, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли, и обвинения США в адрес Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 на начальных этапах эпидемии.

16 ноября американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Трампа сообщали, что Вашингтон планирует ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, государственных структур и чиновников за предполагаемое соучастие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также в связи с угрозами национальной безопасности США.

Как сообщили источники, Трамп намерен предпринять данные меры, чтобы сделать политически неприемлемым изменение курса в отношении Китая для администрации Джо Байдена в случае, если победа на состоявшихся 3 ноября президентских выборах будет отдана кандидату от Демократической партии.