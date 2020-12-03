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ТЭК 03.12.2020 17:08

Заседание ОПЕК переносится на час, переговоры продолжаются

Заседание министров стран ОПЕК+ переносится на час, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Оно должно было начаться в 17:00.

Утром появилась информация, что страны ОПЕК+ начали обсуждать возможность небольшого наращивания добычи с января или чуть позже. Консенсус между тем пока не достигнут.

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Тэги: ОПЕК, ЗАСЕДАНИЕ, ЗАДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]