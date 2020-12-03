Заседание ОПЕК переносится на час, переговоры продолжаются

Заседание министров стран ОПЕК+ переносится на час, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Оно должно было начаться в 17:00.

Утром появилась информация, что страны ОПЕК+ начали обсуждать возможность небольшого наращивания добычи с января или чуть позже. Консенсус между тем пока не достигнут.