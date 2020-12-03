Заседание ОПЕК переносится на час, переговоры продолжаются

Заседание министров стран ОПЕК+ переносится на час, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Оно должно было начаться в 17:00.
Утром появилась информация, что страны ОПЕК+ начали обсуждать возможность небольшого наращивания добычи с января или чуть позже. Консенсус между тем пока не достигнут.
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