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Регион 03.12.2020 17:20

Лавров 7 декабря в Москве проведет переговоры с главой МИД Армении - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном, обсудит реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Глава внешнеполитического ведомства Армении 7 декабря будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "главы внешнеполитических ведомств наших стран обсудят международную и региональную проблематику, а также весь комплекс двусторонних связей".

"Особое внимание будет уделено реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коридоров в регионе, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября", - заявила Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]