Лавров 7 декабря в Москве проведет переговоры с главой МИД Армении - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном, обсудит реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Глава внешнеполитического ведомства Армении 7 декабря будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, "главы внешнеполитических ведомств наших стран обсудят международную и региональную проблематику, а также весь комплекс двусторонних связей".
"Особое внимание будет уделено реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коридоров в регионе, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября", - заявила Захарова.
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