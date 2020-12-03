Лавров 7 декабря в Москве проведет переговоры с главой МИД Армении - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном, обсудит реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Глава внешнеполитического ведомства Армении 7 декабря будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "главы внешнеполитических ведомств наших стран обсудят международную и региональную проблематику, а также весь комплекс двусторонних связей".

"Особое внимание будет уделено реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коридоров в регионе, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября", - заявила Захарова.