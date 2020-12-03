Банки Азербайджана ввели в эксплуатацию совместную сеть банкоматов

Коммерческие банки Азербайджана по инициативе Центрального банка страны ввели в эксплуатацию совместную сеть банкоматов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

"Данное действие предпринято для применения более благоприятной тарифной политики операторами и поставщиками платежных услуг, а также оптимизации комиссий за платежные услуги для потребителей и хозяйствующих субъектов. Совместная сеть создана с использованием возможностей Межбанковского карточного центра", - отметили в ЦБА.

На первом этапе к сети подключились 11 банков страны - AccessBank, AFB Bank, Azer-Turk Bank, Bank of Baku, Expressbank, Gunay Bank, TuranBank, Unibank, Yelo Bank, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Ziraat Bank Azerbaijan, а также ООО «Азерпочт».

"Банки подписали коллективный договор о совместном использовании существующих сетей банкоматов. В результате клиенты этих банков смогут пользоваться единой банкоматной сетью из 500 банкоматов на более выгодных условиях. Созданная совместная сеть банкоматов позволит банкам оптимизировать расходы, чтобы предоставлять клиентам более доступные финансовые услуги. В дальнейшем планируется расширить зону покрытия сети и подключить к ней другие банки", - сообщили в ЦБА.

А. Мамедов