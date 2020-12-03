Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили итоги 27-го заседания Совета министров ОБСЕ

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в четверг провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба МИД страны.

"В ходе разговора стороны обсудили 27-ое заседание Совета министров ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министры обсудили и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.