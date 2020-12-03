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Внешняя политика 03.12.2020 17:50

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили итоги 27-го заседания Совета министров ОБСЕ

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в четверг провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба МИД страны.

"В ходе разговора стороны обсудили 27-ое заседание Совета министров ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министры обсудили и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]