Министр нефти Ирана: ОПЕК+ может принять решение об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн б/с - СМИ

Существует вероятность того, что ОПЕК+ примет решение о постепенном наращивании нефтедобычи на 0,5 млн б/с, заявил в интервью иранскому журналисту Резе Занди (Reza Zandi) министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Да, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли в настоящее время более вероятно принятие решения о постепенном увеличении добычи на 500 тыс. б/с.