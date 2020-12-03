Новак: плюсы для нефтерынка - выборы в США и появление вакцин, минусы - низкий спрос зимой, карантины

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал положительными факторами на нефтерынке определенность с выборами в США и появление вакцин, отрицательными - низкий спрос зимой и карантины.

"Нам сегодня предстоит обсудить итоги исполнения за ноябрь месяц, а также оценить прогнозы развития рынка с учетом складывающихся положительных факторов, которые позитивно влияют на текущую ситуацию. Я имею в виду определенность с выборами в США, стимулирующие меры многих стран против распространения коронавируса. Я имею в виду также появление новых вакцин против болезни - это всё позитивно влияет на рынок", - сказал Новак перед заседанием министров ОПЕК+, на котором должна решиться дальнейшая судьба нефтяной сделки.

"В то же время есть неопределенности, которые мы видим - это ограничительные меры во многих странах, которые мы наблюдаем в рамках второй волны, и, конечно же, то, что касается зимнего более низкого спроса", - отметил он.