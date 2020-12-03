Спецпредставитель США по Афганистану отправился на переговоры в Турцию и Катар

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился обсуждать афганские мирные переговоры в Турцию и Катар, сообщает в четверг американский госдепартамент.

Госдеп отмечает, что Халилзад отправился в это турне еще 2 декабря.

"В Турции он обсудит международную координацию и поддержку Турцией афганских мирных переговоров. В Катаре посол Халилзад встретится с двумя афганскими сторонами, которые переходят к следующей стадии переговоров после успешного заключения соглашения по правилам и процедурам", - говорится в сообщении госдепартамента.

В среду Кабул и радикальное движение "Талибан" согласовали процедурные вопросы мирных переговоров и приступили к обсуждению повестки дня.