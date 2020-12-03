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Регион 03.12.2020 21:03

Спецпредставитель США по Афганистану отправился на переговоры в Турцию и Катар

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился обсуждать афганские мирные переговоры в Турцию и Катар, сообщает в четверг американский госдепартамент.

Госдеп отмечает, что Халилзад отправился в это турне еще 2 декабря.

"В Турции он обсудит международную координацию и поддержку Турцией афганских мирных переговоров. В Катаре посол Халилзад встретится с двумя афганскими сторонами, которые переходят к следующей стадии переговоров после успешного заключения соглашения по правилам и процедурам", - говорится в сообщении госдепартамента.

В среду Кабул и радикальное движение "Талибан" согласовали процедурные вопросы мирных переговоров и приступили к обсуждению повестки дня.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]