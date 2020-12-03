Реализация Ираном закона об активизации ядерной деятельности существенно осложнит ситуацию вокруг СВПД - МИД РФ

Реализация закона об активизации ядерной деятельности в Иране значительно осложнит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Это решение, насколько можно судить, принято в порядке реакции на убийство иранского ученого (Мохсена Фахризаде - ИФ) в минувшую пятницу. Мотивы иранских парламентариев вполне понятны, но возникает вопрос, почему эта реакция сфокусирована на вопросах осуществления СВПД - все-таки это две разные темы", - сказал Ульянов "Интерфаксу".

"Конечно, если предусмотренные парламентариями меры будут реализованы, это существенно осложнит ситуацию вокруг ядерной сделки. Кстати, многие аналитики отмечают, что целью убийства ученого как раз, видимо, и было спровоцировать Иран на осуществление шагов, которые воспрепятствовали бы возможной нормализации ситуации вокруг СВПД уже в следующем году", - отметил Ульянов.

"Надеемся, что все-таки этого не произойдет. Тем более что, судя по поступающей информации, исполнительная власть в Иране не приветствует такие шаги", - заявил Ульянов.

Накануне иранский совет стражей конституции одобрил стратегический план по преодолению последствий международных санкций против Тегерана и развитию ядерной отрасли страны, сообщило агентство "Мехр".

Спикер иранского парламента Багер Галибаф уже официально уведомил об этом правительство, которое ранее выражало свое несогласие с планом. Так, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что план нанесет вред дипломатии страны.

План потребует от Организации по атомной энергии Ирана производить в год не менее 120 кг обогащенного на 20% урана, а также задействовать для обогащения не менее 1 тыс. центрифуг типа IR-2m.

Также предлагается ограничить доступ международных инспекторов на объекты ядерной отрасли Ирана.

В минувшую пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший Организацией по исследованиям и инновациям при оборонном ведомстве, стал жертвой террористов.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.

Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.