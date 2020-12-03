Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0603 RUR   0.0226 GBR   2.2757 TRY   0.2166

Цена на нефть

02.12 $/bbl   WTI 45.28 0.73 Brent 48.25 0.83

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.12.2020 22:47

Реализация Ираном закона об активизации ядерной деятельности существенно осложнит ситуацию вокруг СВПД - МИД РФ

Реализация закона об активизации ядерной деятельности в Иране значительно осложнит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Это решение, насколько можно судить, принято в порядке реакции на убийство иранского ученого (Мохсена Фахризаде - ИФ) в минувшую пятницу. Мотивы иранских парламентариев вполне понятны, но возникает вопрос, почему эта реакция сфокусирована на вопросах осуществления СВПД - все-таки это две разные темы", - сказал Ульянов "Интерфаксу".

"Конечно, если предусмотренные парламентариями меры будут реализованы, это существенно осложнит ситуацию вокруг ядерной сделки. Кстати, многие аналитики отмечают, что целью убийства ученого как раз, видимо, и было спровоцировать Иран на осуществление шагов, которые воспрепятствовали бы возможной нормализации ситуации вокруг СВПД уже в следующем году", - отметил Ульянов.

"Надеемся, что все-таки этого не произойдет. Тем более что, судя по поступающей информации, исполнительная власть в Иране не приветствует такие шаги", - заявил Ульянов.

Накануне иранский совет стражей конституции одобрил стратегический план по преодолению последствий международных санкций против Тегерана и развитию ядерной отрасли страны, сообщило агентство "Мехр".

Спикер иранского парламента Багер Галибаф уже официально уведомил об этом правительство, которое ранее выражало свое несогласие с планом. Так, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что план нанесет вред дипломатии страны.

План потребует от Организации по атомной энергии Ирана производить в год не менее 120 кг обогащенного на 20% урана, а также задействовать для обогащения не менее 1 тыс. центрифуг типа IR-2m.

Также предлагается ограничить доступ международных инспекторов на объекты ядерной отрасли Ирана.

В минувшую пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший Организацией по исследованиям и инновациям при оборонном ведомстве, стал жертвой террористов.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.

Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, СВПД


Похожие новости


Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан выполнить обязательства в Карабахе и выработать долгосрочное мирное соглашение Лавров 7 декабря в Москве проведет переговоры с главой МИД Армении - МИД РФ Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана Лавров и Зариф обсудили по телефону Карабах Баку и Ереван обменялись 385 телами убитых - МИД РФ Лавров обсудит с Зарифом 23 ноября в Москве Карабах

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]