Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан выполнить обязательства в Карабахе и выработать долгосрочное мирное соглашение

Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором призвали Армению и Азербайджан продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

"Главы делегаций стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Стивен Биган и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, приветствуют прекращение боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта в соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента РФ от 9 ноября 2020 года", - говорится в документе, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ "призывают Армению и Азербайджан продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства в Нагорном Карабахе и прилегающих районах согласно Заявлению от 9 ноября, а также свои предыдущие обещания в отношении прекращения огня".

Страны - сопредседатели подчеркивают значимость принимаемых Российской Федерацией по согласованию с Азербайджаном и Арменией мер, направленных на обеспечение гарантий невозобновления боевых действий.

Страны - сопредседатели "напоминают Армении и Азербайджану об их обязанности соблюдать требования международного гуманитарного права, в том числе касающиеся обмена пленными и репатриации останков погибших".

"Они подчеркивают важность обеспечения условий для добровольного, безопасного и достойного возвращения на устойчивой основе лиц, перемещенных в результате нагорно-карабахского конфликта, в том числе в результате недавних боевых действий. Они обращают внимание на важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Страны - сопредседатели призывают Азербайджан и Армению в полной мере сотрудничать с соответствующими международными организациями в целях выполнения своих обязательств, касающихся указанных территорий, и обеспечения гуманитарного доступа", - отмечается в заявлении.

Страны - сопредседатели "настоятельно призывают Армению и Азербайджан воспользоваться нынешним прекращением огня для выработки под эгидой сопредседателей долгосрочного и устойчивого мирного соглашения".

"В этой связи страны - сопредседатели настоятельно призывают стороны при первой возможности принять сопредседателей в регионе и продемонстрировать готовность к проведению субстантивных переговоров в целях решения всех остающихся вопросов в соответствии с согласованными временными рамками", - говорится в заявлении.

Страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ "напоминают о своей твердой приверженности принципу неприменения силы или угрозы силой при разрешении споров". Они вновь заявляют о своей последовательной и единой позиции в пользу согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех основных нерешенных вопросов, связанных с конфликтом, в соответствии с базовыми принципами и элементами, хорошо известными как Армении, так и Азербайджану. Страны - сопредседатели по-прежнему в полной мере привержены достижению этой цели в соответствии с их давно предпринимаемыми усилиями по содействию миру, стабильности и процветанию в регионе, отмечается в документе.