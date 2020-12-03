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ТЭК 03.12.2020 21:10

Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с с января, далее - максимум на 0,5 млн б/с в месяц - источники

Страны ОПЕК+ договорились повысить нефтедобычу на 0,5 млн б/с с января 2021 года, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

При этом каждый месяц министры будут решать вопрос о дальнейшем повышении, но оно не сможет превышать 0,5 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]