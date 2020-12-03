Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с с января, далее - максимум на 0,5 млн б/с в месяц - источники

Страны ОПЕК+ договорились повысить нефтедобычу на 0,5 млн б/с с января 2021 года, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

При этом каждый месяц министры будут решать вопрос о дальнейшем повышении, но оно не сможет превышать 0,5 млн б/с.