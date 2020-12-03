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Карабахский конфликт 03.12.2020 21:51

Лавров и Гутерриш обсудили по телефону возможности ООН при решении гуманитарных проблем в Карабахе - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора в четверг рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в Карабахе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами, сообщает российский МИД.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ООН, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]