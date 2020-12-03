Лавров и Гутерриш обсудили по телефону возможности ООН при решении гуманитарных проблем в Карабахе - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора в четверг рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в Карабахе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами, сообщает российский МИД.
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