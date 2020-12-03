Ограничение добычи нефти ОПЕК+ в январе 2021г составит 7,2 млн б/с от базового уровня

Общее ограничение добычи стран-участников ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

По итогам заседания в среду было принято решение об увеличении предложения нефти со стороны ОПЕК+ в январе 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки.