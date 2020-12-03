Срок компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлен до конца марта

Страны ОПЕК+ будут продолжать компенсировать недосокращенные объемы добычи нефти в рамках нефтяной сделки до марта 2021 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Ранее участники сделки разрешили "двоечникам" компенсировать недосниженные в мае-июле объемы в рамках сделки ОПЕК+, снизив добычу дополнительно к своим квотам в течение августа-сентября, но и в эти месяцы некоторые страны - такие, как Ирак - не исполнили полностью договоренности. После этого "двоечникам" было разрешено компенсировать объемы до конца года.

Среди стран, не исполнявших обязательства по сделке, также числятся Нигерия, Габон и Конго. При этом Ирак и Нигерия, по последним данным, в октябре вновь нарастили добычу.