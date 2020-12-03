Вакцина Pfizer от COVID-19 начала поступать в Великобританию

Первые партии вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech уже находятся в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

На этой неделе британские власти разрешили использование вакцины Pfizer и BioNTech. Ожидается, что ее начнут применять, начиная со вторника, 8 декабря.

Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. В среду премьер-министр Британии Борис Джонсон говорил, что с распространением вакцины будут "огромные логистические сложности", и это займет "несколько месяцев".

Британия стала первой страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайшие дни в страну поступит 800 000 доз вакцины, для прививания первых 400 000 человек.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились более 1,6 млн человек, более 60 тыс. умерли.