Вакцина Pfizer от COVID-19 начала поступать в Великобританию

Первые партии вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech уже находятся в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
На этой неделе британские власти разрешили использование вакцины Pfizer и BioNTech. Ожидается, что ее начнут применять, начиная со вторника, 8 декабря.
Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. В среду премьер-министр Британии Борис Джонсон говорил, что с распространением вакцины будут "огромные логистические сложности", и это займет "несколько месяцев".
Британия стала первой страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайшие дни в страну поступит 800 000 доз вакцины, для прививания первых 400 000 человек.
С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились более 1,6 млн человек, более 60 тыс. умерли.
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