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Дальнее зарубежье 03.12.2020 23:31

Вакцина Pfizer от COVID-19 начала поступать в Великобританию

Первые партии вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech уже находятся в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

На этой неделе британские власти разрешили использование вакцины Pfizer и BioNTech. Ожидается, что ее начнут применять, начиная со вторника, 8 декабря.

Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. В среду премьер-министр Британии Борис Джонсон говорил, что с распространением вакцины будут "огромные логистические сложности", и это займет "несколько месяцев".

Британия стала первой страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайшие дни в страну поступит 800 000 доз вакцины, для прививания первых 400 000 человек.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились более 1,6 млн человек, более 60 тыс. умерли.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]