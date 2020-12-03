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ТЭК 03.12.2020 23:14

Новак: относительно стабильный нефтяной рынок позволяет постепенно ослаблять ограничения, не нарушая баланс

Относительно стабильный нефтяной рынок позволяет принимать решения о постепенном ослаблении ограничений по сделке ОПЕК+, не нарушая баланс, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

Новак отметил, что повышение добычи сразу на 2 млн б/с в зимний период было бы небезопасно для рынка, а плавный выход из ограничений является хорошим решением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]