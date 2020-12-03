Новак: относительно стабильный нефтяной рынок позволяет постепенно ослаблять ограничения, не нарушая баланс

Относительно стабильный нефтяной рынок позволяет принимать решения о постепенном ослаблении ограничений по сделке ОПЕК+, не нарушая баланс, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

Новак отметил, что повышение добычи сразу на 2 млн б/с в зимний период было бы небезопасно для рынка, а плавный выход из ограничений является хорошим решением.