Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в январе на 500 тыс. баррелей

Для Азербайджана в соответствии с соглашением ОПЕК+ уровень обязательств в январе 2021 года составит 595 тыс. баррелей в сутки, сообщает министерство энергетики.

«Таким образов Азербайджан увеличит суточную добычу в январе на 8 тыс. баррелей», - отметили в министерстве.

По итогам заседания было принято решение об увеличении предложения нефти в январе 2021 года, с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки.

Общее ограничение добычи стран-участников ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня.

Азербайджан на заседании ОПЕК+ представлял министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Б.Рустамбеков