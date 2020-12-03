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ТЭК 03.12.2020 23:43

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в январе на 500 тыс. баррелей

Для Азербайджана в соответствии с соглашением ОПЕК+ уровень обязательств в январе 2021 года составит 595 тыс. баррелей в сутки, сообщает министерство энергетики.

«Таким образов Азербайджан увеличит суточную добычу в январе на 8 тыс. баррелей», - отметили в министерстве.

По итогам заседания было принято решение об увеличении предложения нефти в январе 2021 года, с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки.

Общее ограничение добычи стран-участников ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня.

Азербайджан на заседании ОПЕК+ представлял министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОПЕК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]