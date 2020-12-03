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ТЭК 03.12.2020 23:53

Российские компании подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с по новой квоте, несмотря на зиму - Новак

Российские нефтяные компании подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с согласно новой квоте, несмотря на зиму, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак после заседания ОПЕК+.

Новак отметил, что у российских компаний есть время в декабре, чтобы подготовиться к наращиванию добычи нефти с января.

Вице-премьер также подчеркнул, что исполнение сделки ОПЕК+ Россией в ноябре было по-прежнему близко к 100%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ДОБЫЧА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]