Российские нефтяные компании подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с согласно новой квоте, несмотря на зиму, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак после заседания ОПЕК+.

Новак отметил, что у российских компаний есть время в декабре, чтобы подготовиться к наращиванию добычи нефти с января.

Вице-премьер также подчеркнул, что исполнение сделки ОПЕК+ Россией в ноябре было по-прежнему близко к 100%.