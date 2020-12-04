Новак: текущий спрос на нефть на 9 млн б/с ниже докризисного

Текущий спрос на нефть на 9 млн б/с ниже докризисного, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"К сожалению вторая волна - это та неопределенность, которая сегодня влияет негативно для рынка, и спрос не восстановился в полном объеме. На сегодняшний день еще порядка 9 млн баррелей в сутки не хватает в спросе по сравнению с теми, которые были до кризиса", - сказал Новак.
"Соответственно, мы договорились, что мы выходим не на 5,8 млн б/с, а на 7,2 млн б/с, то есть это чуть выше. Цель такова, чтобы не обрушить рынок, не обрушить существующий баланс, который сложился на сегодняшний день", - отметил вице-премьер.
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