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Здравоохранение 04.12.2020 09:10

Pfizer до конца года произведёт 50 млн доз вакцины от COVID-19 - вдвое меньше, чем планировалось - СМИ

Компания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн из-за проблем с поставками необходимых веществ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Мы опаздывали. Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план по поставкам на этот год", - сказал изданию источник, задействованный в работе над вакциной.

Собеседник издания пояснил, что в случае с этой вакциной организация поставок необходимых для производства препарата компонентов проводилась форсированными темпами.

"В данном случае все делалось одновременно: мы начали работать над системой поставок компонентов в марте, когда разработка вакцины не была завершена. Это совершенно беспрецедентно", - сказал он.

Газета поясняет, что обычно компании сначала разрабатывают вакцину, получают разрешение на не использование, а уже затем налаживают поставки всего необходимого для производства. В случае же с COVID-19 пришлось все делать в очень сжатые сроки и готовиться к массовому производству, не дожидаясь завершения разработки вакцины.

Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech. Препарат получил разрешение на применение в Великобритании. ожидается, что скоро такое же разрешение он получить странах ЕС и в США.

Американские СМИ поясняют, что при вакцинации требуется два укола. Поэтому 50 млн доз хватит для вакцинации 25 млн человек.

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Тэги: США, ВАКЦИНА, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]