Pfizer до конца года произведёт 50 млн доз вакцины от COVID-19 - вдвое меньше, чем планировалось - СМИ

Компания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн из-за проблем с поставками необходимых веществ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Мы опаздывали. Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план по поставкам на этот год", - сказал изданию источник, задействованный в работе над вакциной.
Собеседник издания пояснил, что в случае с этой вакциной организация поставок необходимых для производства препарата компонентов проводилась форсированными темпами.
"В данном случае все делалось одновременно: мы начали работать над системой поставок компонентов в марте, когда разработка вакцины не была завершена. Это совершенно беспрецедентно", - сказал он.
Газета поясняет, что обычно компании сначала разрабатывают вакцину, получают разрешение на не использование, а уже затем налаживают поставки всего необходимого для производства. В случае же с COVID-19 пришлось все делать в очень сжатые сроки и готовиться к массовому производству, не дожидаясь завершения разработки вакцины.
Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech. Препарат получил разрешение на применение в Великобритании. ожидается, что скоро такое же разрешение он получить странах ЕС и в США.
Американские СМИ поясняют, что при вакцинации требуется два укола. Поэтому 50 млн доз хватит для вакцинации 25 млн человек.
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