Байден попросил Фаучи стать его главным медицинским советником и членом команды по борьбе с COVID-19

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, попросил главного инфекциониста страны Энтони Фаучи остаться на посту директора Института аллергий и инфекционных болезней, а также стать главным медицинским советником и членом его команды реагирования на COVID-19.
"Я попросил его остаться в той же самой роли, которую он выполнял при нескольких президентах, и я попросил его быть главным медицинским советником для меня, а также быть частью команды по борьбе с COVID-19", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN.
Байден сказал, что его разговор с Фаучи состоялся в четверг днем.
Кандидат от демократов также заявил, что в день своей инаугурации планирует попросить людей носить маску не менее 100 дней.
"Всего 100 дней, чтобы носить маску (...) И я думаю, что мы увидим значительное сокращение (случаев заражений COVID-19 - ИФ)", - сказал он.
Байден отметил, что готов воспользоваться вакциной против коронавируса публично, если Фаучи подтвердит ее безопасность.
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