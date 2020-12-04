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ТЭК 04.12.2020 09:30

Нефть дорожает и может завершить ростом пятую неделю подряд, Brent - $49,62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на торгах в пятницу после решения ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами.

При этом нефтяные цены могут продемонстрировать рост по итогам пятой недели подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 в пятницу составляет $49,65 за баррель, что на $0,94 (1,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,46 (1%) - до $48,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,4 за баррель, что на $0,76 (1,67%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы увеличились в цене на $0,36 (0,8%) - до $45,64 за баррель.

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

По мнению экспертов Commonwealth Bank of Australia новое соглашение означает, что мировые запасы нефти смогут начать уменьшаться в первом квартале 2021 года. Между тем они отмечают, что рост поставок из Ливии и потенциальное увеличение добычи в Иране в случае улучшения отношений с США могут оказать на нефтяные цены давление.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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