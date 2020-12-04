Нефть дорожает и может завершить ростом пятую неделю подряд, Brent - $49,62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на торгах в пятницу после решения ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами.
При этом нефтяные цены могут продемонстрировать рост по итогам пятой недели подряд, отмечает Trading Economics.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 в пятницу составляет $49,65 за баррель, что на $0,94 (1,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,46 (1%) - до $48,71 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,4 за баррель, что на $0,76 (1,67%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы увеличились в цене на $0,36 (0,8%) - до $45,64 за баррель.
Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.
Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с.
Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.
По мнению экспертов Commonwealth Bank of Australia новое соглашение означает, что мировые запасы нефти смогут начать уменьшаться в первом квартале 2021 года. Между тем они отмечают, что рост поставок из Ливии и потенциальное увеличение добычи в Иране в случае улучшения отношений с США могут оказать на нефтяные цены давление.
Лавров и Гутерриш обсудили по телефону возможности ООН при решении гуманитарных проблем в Карабахе - МИД РФ
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан выполнить обязательства в Карабахе и выработать долгосрочное мирное соглашение
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили итоги 27-го заседания Совета министров ОБСЕ
Pfizer до конца года произведёт 50 млн доз вакцины от COVID-19 - вдвое меньше, чем планировалось - СМИ
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн - университет Хопкинса
ВОЗ изучает возможность создания электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Санкции против Турции предлагается включить в оборонный бюджет США
Конгресс США предлагает составлять ежегодную отчетность о действиях России против военнослужащих США
Байден попросил Фаучи стать его главным медицинским советником и членом команды по борьбе с COVID-19
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности