Казахстан 22 декабря начнет производство российской вакцины от COVID-19

Производство российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19 будет запущено в Казахстане 22 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского президента.

"С 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента по итогам встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с премьером страны Аскаром Маминым.

"Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года", - отмечается в сообщении.

"На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур", - говорится в пресс-релизе.

На встрече Мамин сообщил, что вторая фаза клинических испытаний вакцины в Казахстане завершилась 29 ноября. В ходе тестов побочных действий не выявлено, а вакцина показала высокую эффективность, заявил премьер Казахстана.

"С 25 декабря в рамках третей фазы клинических испытаний будут привиты 3 тыс. добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Кроме того, Мамин сообщил, что в декабре в Казахстане будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз.