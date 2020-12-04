Ряд ограничения для сдерживания COVID-19 введен на время праздников в Италии

Совет министров Италии в ночь на пятницу принял решение о запрете на перемещение между регионами страны в период рождественских и новогодних праздников, сообщает британское издание The Guardian.

В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, в период между 20 декабря и 6 января между областями Италии можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам.

В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, в которых они живут.

Эти меры необходимы для сдерживания распространения коронавируса.

"Это необходимая мера предосторожности для того, чтобы защитить тех, кого мы любим", - прокомментировал введение ограничений Конте.

Накануне в Италии за сутки врачи зафиксировали смерть 993 пациентов с коронавирусом COVID-19. Это - худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса - 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.

В целом с начала пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек.