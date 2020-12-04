Байден сделает ошибку, если решит вернуться к прежней ядерной сделке с Ираном - Нетаньяху

Возможность возвращения США к прежней ядерной сделке с Ираном в случае прихода к власти в Вашингтоне администрации Джо Байдена - это ошибка, считает глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Было бы ошибкой возвращаться к непригодному ядерному соглашению с Ираном", - сказал он в беседе с исследователем из американского Гудзоновского института Майклом Дораном.
"В соответствии с предыдущим соглашением Ирану было позволено разработать современные центрифуги, которые удвоили его возможности по обогащению урана, мгновенно дав им бомбу", - цитирует слова премьер-министра израильская газета "Едиот вхронот".
Ранее Байден заявлял о возможности возвращения к ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году. В 2018 году Дональд Трамп решил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был заключен при администрации Барака Обамы, и вернуть санкции в отношении Ирана
Нетаньяху также в очередной раз заявил о непричастности Израиля к убийству иранского ученого Мохсена Фахризаде.
"Они (иранцы) всегда винят нас за все, что происходит в Иране", - добавил премьер.
Ранее иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил со ссылкой на источник, что отличительные знаки и характеристики вооружения, которое применялось при нападении на Фахризаде, указывали на его производство в Израиле.
27 ноября иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший Организацией по исследованиям и инновациям при оборонном ведомстве, стал жертвой террористов.
В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.
Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.
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