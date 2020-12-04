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Дальнее зарубежье 04.12.2020 14:13

Байден сделает ошибку, если решит вернуться к прежней ядерной сделке с Ираном - Нетаньяху

Возможность возвращения США к прежней ядерной сделке с Ираном в случае прихода к власти в Вашингтоне администрации Джо Байдена - это ошибка, считает глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Было бы ошибкой возвращаться к непригодному ядерному соглашению с Ираном", - сказал он в беседе с исследователем из американского Гудзоновского института Майклом Дораном.

"В соответствии с предыдущим соглашением Ирану было позволено разработать современные центрифуги, которые удвоили его возможности по обогащению урана, мгновенно дав им бомбу", - цитирует слова премьер-министра израильская газета "Едиот вхронот".

Ранее Байден заявлял о возможности возвращения к ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году. В 2018 году Дональд Трамп решил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был заключен при администрации Барака Обамы, и вернуть санкции в отношении Ирана

Нетаньяху также в очередной раз заявил о непричастности Израиля к убийству иранского ученого Мохсена Фахризаде.

"Они (иранцы) всегда винят нас за все, что происходит в Иране", - добавил премьер.

Ранее иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил со ссылкой на источник, что отличительные знаки и характеристики вооружения, которое применялось при нападении на Фахризаде, указывали на его производство в Израиле.

27 ноября иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший Организацией по исследованиям и инновациям при оборонном ведомстве, стал жертвой террористов.

В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.

Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]