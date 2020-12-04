Кипр 1 марта откроет границы для граждан России

Совет министров Кипра утвердил план действий по возобновлению авиасообщения с другими странами в 2021 году, граждане РФ смогут посещать остров с 1 марта.
Согласно плану, Кипр меняет классификацию стран по эпидемиологической обстановке с буквенных обозначений (категории А, В, С) на общеевропейскую - красный, оранжевый, зеленый и серый.
В "красный" список вошли Россия, Ливан, Египет, Белоруссия, Украина, Израиль, ОАЭ, Иордания и Саудовская Аравия. Гражданам этих стран с 1 марта будет разрешено прилетать в Ларнаку и Пафос, но путешественники должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый нужно сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия на Кипр, а второй в аэропорту прилета. Стоимость таких тестов будет составлять около 30-40 евро.
Между тем, власти Кипра отметили, что до вступления плана в силу, начиная с 15 января 2021 года, Минздрав республики пересмотрит эпидемиологическую обстановку в странах, поэтому перечни государств в категориях могут быть изменены.
Кипр открыл границы для иностранных туристов из ряда стран 23 июля, с 28 августа власти страны объявили об открытии своих границ для россиян, однако въезд разрешен только некоторым категориям граждан РФ. С 22 ноября грузопассажирские рейсы в Ларнаку возобновил "Аэрофлот", они выполняются по воскресеньям.
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