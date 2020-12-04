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Регион 04.12.2020 17:12

Россия не вмешивается в политическую борьбу в Молдове - Песков

Одобрение парламентом Молдовы законов, фактически урезающих полномочия президента республики, являются внутренним делом этого государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение парламента Молдавии, одобрившего в финальном чтении законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента. Избранный президент Молдавии Майя Санду назвала эту инициативу попыткой "узурпации власти" со стороны действующего главы государства Игоря Додона.

Отвечая на вопрос, координировал ли Додон свои шаги с Москвой, Песков сказал: "Все, что происходит в Молдавии - это внутреннее дело этой республики".

По его словам, "действующий президент Додон проиграл президентские выборы, но он не прекращает политическую борьбу".

"Все, что происходит там в рамках этой политической борьбы - это внутреннее дело Молдавии", - отметил Песков.

"Мы никаким образом не вмешиваемся и не хотим вмешиваться в эти процессы", - подчеркнул Песков.

Журналисты поинтересовались также мнением Кремля по поводу одобренного парламентом Молдавии в первом чтении проекта закона о повышении статуса русского языка в республике. "Что касается русского языка, то на нем говорят и будут говорить жители бывшего СССР. Это естественные потребности использования русского языка", - отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, Москва всегда приветствует снятие препонов "для того, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они хотят".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МОЛДОВА, ЗАКОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]