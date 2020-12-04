ЕС рассмотрит меры в отношении Турции из-за напряженности в Средиземноморье

Евросоюз рассмотрит возможность принятия мер в отношении Турции, поскольку Анкара не содействовала снижению напряженности в ситуации с Грецией в Средиземном море, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я думаю, эта игра в кошки-мышки должна завершиться", - сказал Мишель, комментируя нефтегазовую разведку, которую проводит Турция в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

"У нас будет дискуссия на европейском саммите 10 декабря, и мы готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - добавил председатель Европейского совета.

Он добавил, что в октябре саммит ЕС определил позитивную повестку и "протянул руку помощи", однако Турция не изменила позиции и не способствовала ослаблению противостояния с Грецией.

"С октября дела идут не очень позитивно. С того времени мы отмечаем, что имели место односторонние действия, и звучала враждебная риторика", - добавил председатель Евросовета.

По словам Мишеля, "Турция должна прекратить односторонние провокации, враждебные заявления и неуважительное отношение к международным принципам и правовому обществу".

10 декабря саммит ЕС пройдет в Брюсселе в очном формате.

В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.