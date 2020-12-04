В решении кризиса между Катаром и рядом стран региона наблюдается прогресс - глава МИД

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Доха видит прогресс в урегулировании противоречий между его страной и рядом государств Персидского залива.

"Мы наблюдаем прогресс в урегулировании спора в Персидском заливе", - сказал Рахман Аль Тани на форуме Mediterranean Dialogues.

Он отметил, что кризис должен решаться на основе диалога и предоставления равных прав всем странам Залива.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Йемен прервали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него блокаду. Пять стран объяснили разрыв дипотношений с Дохой тем, что Катар "поддерживает терроризм", включая террористические группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), ИГ (запрещена в РФ), "Братьев-мусульман" (запрещена в РФ). Они также обвинили его в попытках сближения с Ираном - региональным соперником Саудовской Аравии.

Между тем, Кувейт и Оман, которые наряду с Катаром, Бахрейном, Саудовской Аравией и ОАЭ входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), пытаются наладить отношения между Катаром и прочими членами ССАГПЗ, напоминают западные СМИ.