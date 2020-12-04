Песков: Россия не меняла свою позицию по статусу Нагорного Карабаха

Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующими резолюциями Совбеза ООН, Россия не меняла своего отношения по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета Безопасности, достаточно давними", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, к какой стране Россия относит территорию Нагорного Карабаха.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что после трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении Москва не меняла своего отношения к статусу Нагорного Карабаха, Песков сказал: "Это все указано в резолюции Совета Безопасности. Россия ничего не меняла, собственно, ни одна страна не меняла (позицию, - "ИФ"). Собственно, и президент Путин говорил, что сам по себе Карабах он не признавался, он не был признан даже самой Арменией, об этом говорил президент Путин".
Говоря о том, с кем свои действия согласовывают российские миротворцы, находящиеся в Карабахе, он сказал: "Там, собственно, нет главного, там есть две стороны, две конфликтующие стороны - это Армения и Азербайджан. Это стороны, которые вместе с российской стороной подписали известное заявление - Путина-Алиева-Пашиняна, и во исполнение положения этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия и с азербайджанцами, и с армянами".
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