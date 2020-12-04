Путин призвал заранее подумать о последствиях создания самообучающихся машин

Необходимо заранее купировать все риски, связанные с искусственным интеллектом, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу в ходе дискуссии, посвященной искусственному интеллекту, президент рассуждал на тему возможных опасностей, вызванных внедрением новых технологий, таких как восстание машин.
В частности, Путин привел пример создания самообучающихся машин.
По его словам, хоть люди и будут контролировать эти устройства, некоторые риски все равно останутся. "Мы должны иметь в виду эти риски и подумав заранее купировать", - сказал президент.
"От человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями. Так же как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере", - добавил Путин.
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