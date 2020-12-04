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СНГ 04.12.2020 17:54

Путин призвал заранее подумать о последствиях создания самообучающихся машин

Необходимо заранее купировать все риски, связанные с искусственным интеллектом, заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу в ходе дискуссии, посвященной искусственному интеллекту, президент рассуждал на тему возможных опасностей, вызванных внедрением новых технологий, таких как восстание машин.

В частности, Путин привел пример создания самообучающихся машин.

По его словам, хоть люди и будут контролировать эти устройства, некоторые риски все равно останутся. "Мы должны иметь в виду эти риски и подумав заранее купировать", - сказал президент.

"От человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями. Так же как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МАШИНЫ, РИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]