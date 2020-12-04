Россия создает беспилотные морские суда в сфере обороны - Путин

Россия создает беспилотные морские суда, в том числе подводные в сфере оборонной промышленности, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В наши внутренние воды выходят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды, мы сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае в сфере обороны", - сказал Путин, выступая в пятницу на конференции по искусственному интеллекту в ходе основной дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
Он отметил, что в России "немало компаний, которые делают то, о чем мы еще совсем недавно только мечтали". "По улицам некоторых городов уже у нас, пока в тестовом режиме, но тем не менее, ездят беспилотные автомобили", - сказал президент.
Говоря о сфере искусственного интеллекта, президент отметил, что в 15 регионах страны в полевых условиях испытываются комбайны с системами автономного управления. "Главные наши разработки в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных научных технологических заделах причем мирового уровня. Причем они создаются не только в научных институтах, так и среди частных компаний, "Яндекс" занимает одно из первых мест в мире по исследованиям в области искусственного интеллекта, они входят, по-моему, в топ-5", - сказал он.
Путин подчеркнул, что нужно смело вести научный поиск там, где перспективы исследований пока не осязаемы. "Приходится действовать подчас и на ощупь, это я прекрасно понимаю. И таким направлением является то, о чем я уже упоминал, сильный искусственный интеллект, самообучающийся, когда машина сама будет решать любые задачи лучше человека, самообучаться, постоянно развиваться", - сказал президент. Он отметил, что именно здесь возможны невероятные открытия и технологические прорывы.
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