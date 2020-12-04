Путин заявил о всплеске в России преступности с использованием информационных технологий

Количество преступлений с использованием интернет-технологий в России в 2020 году выросло более чем на 75%, заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это всплеском.
"У нас за прошлый год рост общей преступности, зарегистрированной, составил 1,1%, а в этом году с учетом развития обслуживания в онлайн-режиме, значит, и искусственного интеллекта, и элементов информационных технологий, преступлений в этой сфере, именно в высокотехнологичных сферах, возросло, знаете, на сколько? На 75,1%. Смотрите, рост какой, всплеск, можно сказать", - сказал Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту в ходе основной дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
Он подчеркнул, что это проблема и вызов.
"Мы должны действовать здесь (...) сообща, объединяя наши усилия с такими людьми, которые сегодня присутствуют сегодня на нашей конференции, с такими людьми, как Алексей, которого беспокоят излишние ограничительные меры, и должны исходить вместе с вами из одного принципа, который нам тоже хорошо известен - не увлечением и ужесточением санкций обеспечена эффективная борьба с правонарушением, а неотвратимостью наказания", - отметил Путин.
По его словам, для того, чтобы обеспечить такую эффективность, государство должно быть на уровне тех требований, которые предъявляются к нему для защиты и законных интересов прав граждан.
"Я говорил о том, что все сферы жизни, все сферы деятельности государства должны быть пронизаны информационными современными технологиями искусственного интеллекта. Это значит, что и в сфере выявления правонарушений мы должны действовать также широко и применять такие же инструменты, которые применяют правонарушители", - сказал президент РФ.
Именно тогда, считает он, государство будет на уровне тех требований, которые к нему предъявляются.
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
Эрдоган подтвердил, что приедет на военный парад в Баку
Глава МИД Азербайджана принял посла Беларуси, завершающего дипмиссию в Баку
Азерсу заплатит свыше 10,5 млн манатов на завершение работ в новом административном здании
ЕЭК ждет предложения России по договору об общем рынке газа в декабре-январе
Лавров видит в возобновлении деятельности нефтяной отрасли Ливии благоприятный фактор для общей обстановки в стране
В Азербайджане зафиксировано около 4,3 тыс. случаев COVID-19
Moderna намерена выпустить 145 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности