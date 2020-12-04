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СНГ 04.12.2020 19:03

Путин заявил о всплеске в России преступности с использованием информационных технологий

Количество преступлений с использованием интернет-технологий в России в 2020 году выросло более чем на 75%, заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это всплеском.

"У нас за прошлый год рост общей преступности, зарегистрированной, составил 1,1%, а в этом году с учетом развития обслуживания в онлайн-режиме, значит, и искусственного интеллекта, и элементов информационных технологий, преступлений в этой сфере, именно в высокотехнологичных сферах, возросло, знаете, на сколько? На 75,1%. Смотрите, рост какой, всплеск, можно сказать", - сказал Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту в ходе основной дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".

Он подчеркнул, что это проблема и вызов.

"Мы должны действовать здесь (...) сообща, объединяя наши усилия с такими людьми, которые сегодня присутствуют сегодня на нашей конференции, с такими людьми, как Алексей, которого беспокоят излишние ограничительные меры, и должны исходить вместе с вами из одного принципа, который нам тоже хорошо известен - не увлечением и ужесточением санкций обеспечена эффективная борьба с правонарушением, а неотвратимостью наказания", - отметил Путин.

По его словам, для того, чтобы обеспечить такую эффективность, государство должно быть на уровне тех требований, которые предъявляются к нему для защиты и законных интересов прав граждан.

"Я говорил о том, что все сферы жизни, все сферы деятельности государства должны быть пронизаны информационными современными технологиями искусственного интеллекта. Это значит, что и в сфере выявления правонарушений мы должны действовать также широко и применять такие же инструменты, которые применяют правонарушители", - сказал президент РФ.

Именно тогда, считает он, государство будет на уровне тех требований, которые к нему предъявляются.

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Тэги: ПУТИН, ИНФОРМТЕХНОЛОГИИ, ПРЕСТУПНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]