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ТЭК 04.12.2020 19:16

ЕЭК ждет предложения России по договору об общем рынке газа в декабре-январе

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассчитывает получить проработанные российской стороной предложения по международному договору о формировании общего рынка газа на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в декабре-январе, сообщил журналистам председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович по итогам заседания Евразийской межправительственной комиссии.

Он отметил, что создание общего рынка газа остается единственным несогласованным вопросом в рамках утвержденных Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

"Есть предложения белорусской стороны, они достаточно конкретизируют, что следовало бы записать в проект международного договора о формировании общего рынка газа, который, я думаю, мы получим от разработчика, а это Российская Федерация, в декабре этого или максимум в январе следующего года", - сказал он. - "Российская сторона не возражает, чтобы эта запись была, но они считают, что... конкретизация, может быть, и не должна являться предметом стратегических направлений, а уже должна быть отражена соответствующим образом и проработана на стадии соответствующих формулировок международного договора".

Он пояснил, что к числу "конкретных" стороны относят вопросы цен и тарифообразования. В целом глава ЕЭК отметил "высокую подготовленность" будущего договора.

По словам Мясниковича, страны ЕАЭС вернутся к обсуждению договора на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 11 декабря по видеоконференцсвязи.

Утверждение международного договора, где будут прописаны, в числе прочих, вопросы ценообразования на газ и его прокачку, является частью программы ЕАЭС по созданию по формированию общего рынка газа. Согласно принятому плану, договор участники союза должны утвердить в 2021 году. Сам общий рынок газа ЕАЭС должен заработать с 2025 года.

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Тэги: ЕАЭС, ГАЗ, ДОГОВОР, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]