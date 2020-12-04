ЕЭК ждет предложения России по договору об общем рынке газа в декабре-январе

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассчитывает получить проработанные российской стороной предложения по международному договору о формировании общего рынка газа на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в декабре-январе, сообщил журналистам председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович по итогам заседания Евразийской межправительственной комиссии.

Он отметил, что создание общего рынка газа остается единственным несогласованным вопросом в рамках утвержденных Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

"Есть предложения белорусской стороны, они достаточно конкретизируют, что следовало бы записать в проект международного договора о формировании общего рынка газа, который, я думаю, мы получим от разработчика, а это Российская Федерация, в декабре этого или максимум в январе следующего года", - сказал он. - "Российская сторона не возражает, чтобы эта запись была, но они считают, что... конкретизация, может быть, и не должна являться предметом стратегических направлений, а уже должна быть отражена соответствующим образом и проработана на стадии соответствующих формулировок международного договора".

Он пояснил, что к числу "конкретных" стороны относят вопросы цен и тарифообразования. В целом глава ЕЭК отметил "высокую подготовленность" будущего договора.

По словам Мясниковича, страны ЕАЭС вернутся к обсуждению договора на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 11 декабря по видеоконференцсвязи.

Утверждение международного договора, где будут прописаны, в числе прочих, вопросы ценообразования на газ и его прокачку, является частью программы ЕАЭС по созданию по формированию общего рынка газа. Согласно принятому плану, договор участники союза должны утвердить в 2021 году. Сам общий рынок газа ЕАЭС должен заработать с 2025 года.