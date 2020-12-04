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Транспорт и связь 04.12.2020 17:05

«Уральские Авиалинии» тремя чартерными рейсами вывезут в декабре граждан РФ из Азербайджана

Авиакомпания «Уральские Авиалинии» в декабре выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Москва (аэропорт "Жуковский") для вывоза российских граждан на Родину.

«Чартерные рейсы вылетят 12, 19 и 26 декабря из Терминала 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе бакинского аэропорта.

Рейсы предназначаются для перевозки пассажиров, имеющих гражданство или право въезда в Россию, а также прошедших тестирование и получивших негативный результат на коронавирус (COVID-19).

В аэропорту отметили, что с 26 ноября авиакомпания «Аэрофлот» также выполняет чартерные рейсы по маршруту Баку-Москва для вывоза граждан России. Полеты осуществляются дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯНЕ, ЧАРТЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]