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Карабахский конфликт 04.12.2020 17:11

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции

Посол Франции в Баку Захари Гросс (Zacharie Gross) был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручена нота протеста в связи с резолюцией, принятой Национальной ассамблеей (нижняя палата французского парламента), сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"Посол Франции был вызван в МИД, ему выражен протест в связи с этой резолюцией и вручена соответствующая нота", - сообщает министерство в пятницу.

Посол отметил, что доведет до сведения Парижа позицию МИД Азербайджана.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что Баку расценивает резолюцию "О защите армянского народа и христианских общин в Европе и на Востоке", принятую Национальной ассамблеей Франции как «безосновательную, недружественную и провокационную».

"Этот документ в корне противоречит не только нормам и принципам международного права, Уставу ООН и Хельсинскому Заключительному акту, резолюциям Совбеза ООН, но также и действующим двусторонним документам между Азербайджаном и Францией", - подчеркивает МИД.

Согласно заявлению МИД Азербайджана, резолюция является "серьезным ударом по посредническому мандату Франции и бросает тень на двусторонние отношения".

А.Азизов

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Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]