МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции

Посол Франции в Баку Захари Гросс (Zacharie Gross) был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручена нота протеста в связи с резолюцией, принятой Национальной ассамблеей (нижняя палата французского парламента), сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
"Посол Франции был вызван в МИД, ему выражен протест в связи с этой резолюцией и вручена соответствующая нота", - сообщает министерство в пятницу.
Посол отметил, что доведет до сведения Парижа позицию МИД Азербайджана.
Ранее МИД Азербайджана сообщил, что Баку расценивает резолюцию "О защите армянского народа и христианских общин в Европе и на Востоке", принятую Национальной ассамблеей Франции как «безосновательную, недружественную и провокационную».
"Этот документ в корне противоречит не только нормам и принципам международного права, Уставу ООН и Хельсинскому Заключительному акту, резолюциям Совбеза ООН, но также и действующим двусторонним документам между Азербайджаном и Францией", - подчеркивает МИД.
Согласно заявлению МИД Азербайджана, резолюция является "серьезным ударом по посредническому мандату Франции и бросает тень на двусторонние отношения".
А.Азизов
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