Власти Казахстана приняли решение вдвое сократить число авиарейсов с Турцией из-за угрозы COVID-19

Казахстан с 10 декабря сокращает число регулярных авиарейсов с Турцией из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Согласно информации пресс-службы, количество регулярных рейсов между Казахстаном и Турцией будет сокращено с 20 до 10 в неделю.
Данное решение принято межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана "с учетом уровня эпидемиологической обстановки и рекомендаций министерства здравоохранения", говорится в сообщении.
"Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований обеих стран и в соответствии с новым расписанием, опубликованным на сайтах авиакомпаний", - подчеркнули в ведомстве.
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