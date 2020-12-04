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Регион 04.12.2020 20:30

Власти Казахстана приняли решение вдвое сократить число авиарейсов с Турцией из-за угрозы COVID-19

Казахстан с 10 декабря сокращает число регулярных авиарейсов с Турцией из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Согласно информации пресс-службы, количество регулярных рейсов между Казахстаном и Турцией будет сокращено с 20 до 10 в неделю.

Данное решение принято межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана "с учетом уровня эпидемиологической обстановки и рекомендаций министерства здравоохранения", говорится в сообщении.

"Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований обеих стран и в соответствии с новым расписанием, опубликованным на сайтах авиакомпаний", - подчеркнули в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]